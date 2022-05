„Der Rentenlücke den Kampf ansagen“

13. Juni: Vortrag zur Altersarmut in der Denkstube Langenhagen

Langenhagen. Auch in Langenhagen sind immer mehr Menschen von Armut betroffen oder gefährdet. Besonders häufig trifft dies Menschen mit geringem Einkommen, Eltern in Teilzeit oder Alleinerziehende. Die Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung nimmt sich genau diesem Thema an: Der Vortrag „Der Rentenlücke dem Kampf ansagen“ von Wissenschaftlerin und Finanztrainerin Dr. Sabrina Volk soll Ängste abbauen und finanzielles Wissen vermitteln. Am Montag, 13. Juni, um 16.30 Uhr findet die Veranstaltung in der „Denkstube“ in Langenhagen am Ada-Lessing-Platz statt.„Immer wieder höre ich in Gesprächen, dass Menschen aufgrund diverser Hindernisse nicht aus der Teilzeit-Falle herauskommen. Manche haben zusätzlich noch einen Minijob, andere steigen so beispielsweise nach einer Elternzeit wieder im Job ein und ihnen ist gar nicht bewusst, was das für langfristige Folgen haben kann“, erklärt Sabrina Krinitzky, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Langenhagen. Vielen sei das Thema Geld unangenehm, sie verstehen ihren Rentenbescheid nicht und kennen so auch nicht ihre Rentenlücke, so Krinitzky - Gründe kann es dafür viele geben.Um dies zu ändern und zu verhindern, dass Menschen ihren letzten Lebensabschnitt in Armut verbringen, zeigt der Vortrag, wie sich auch mit kleinem Geld privat vorsorgen lässt. „Das Ziel ist, dass die Menschen einen Überblick über ihre Finanzen bekommen und einen Ausblick, was sie unabhängig von staatlicher Rente noch tun können. Denn das Thema ist gar nicht so kompliziert, wie viele befürchten, das wollen wir zeigen“, sagt Krinitzky über die Veranstaltung.Eine Anmeldung per Mail an gleichstellung@langenhagen.de ist aufgrund der beschränkten Kapazitäten erforderlich. Auf Wunsch können vor Ort Kinder durch das Mehrgenerationenhaus betreut werden, wenn gewünscht auch diese bitte anmelden.