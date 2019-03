Der richtige Stil

VHS-Workshop am Sonnabend, 23. März

Langenhagen. Kleider machen Leute! Neben den richtigen Farben sind Körpergröße, Proportionen und Körperform wichtig für die Auswahl der Kleidung; ebenfalls entscheidend sind Materialien und Musterungen. Rechtzeitig zum Frühjahr bietet die VHS Langenhagen einen Workshop Stilberatung an: Für Sonnabend, 23. März, von 9.30 bis 14.30 Uhr geht es darum, herauszufinden, welche Stoffe, Farben und Muster zu Ihnen passen. Außerdem schauen wir nach Schnittführungen, Ausschnitten und Accessoires, die Ihren persönlichen Stil optimal unterstützen. So erhalten Sie größere Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Kleidung und vermeiden Fehlkäufe.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.