Der SCL ist da

Sportverein unterstützt Bürger

Langenhagen. In Anbetracht der aktuell schwierigen Lage möchte der SC Langenhagen alle Langenhagener Bürger, die Hilfe benötigen, unterstützen. "Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der auch in diesen Zeiten für die Gemeinschaft da sein möchte", sagt stellvertretende zweite Vorsitzende.Ab sofort erledigen SCLer Einkäufe und mehr für Hilfsbedürftige in unserer Stadt. Ob Mitglied im SCL oder nicht, ist in diesem Fall egal. Es haben sich bereits viele unserer Mitglieder als freiwillige Helfer gefunden, die nur darauf warten, etwas tun zu können.Wer den Service nutzen möchte oder Fragen dazu hat, kann sich per e-mail unter sport-club-langenhagen@t-online.de oder telefonisch unter (0511) 77 22 75 sehr gerne in der Geschäftsstelle des SC Langenhagen bei Angelika Klemp melden. Alles Weitere kann individuell besprochen werden.Außerdem arbeitet der Verein eng mit der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen zusammen.