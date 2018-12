Der stumme Hirte

Krähenwinkel. Viel Applaus bekamen die Mitspieler der beiden Krippenspiele in der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel. Waren beim ersten Gottesdienst die jüngeren Kinder in der brechend vollen Kirche zu ihrem Recht gekommen, überraschten die Konfirmanden mit einem erfrischend frechen und kritischen Stück vom stummen Hirten, in dem auch Luftschlangen zum Einsatz kamen und dennoch oder gerade deshalb die Botschaft von Weihnachten sehr deutlich wurde.