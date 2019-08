Der Urknall

Nur noch wenige Plätze für NVL-Vortrag am Dienstag, 3. September

Langenhagen.Nach dem heutigen naturwissenschaftlichen Verständnis entstand das Universum (und damit Raum und Zeit) im Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Viele astronomische Beobachtungen sprechen für den Urknall, doch einige Fragen sind noch offen. Referent Dr. Benjamin Knispel, vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik / Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover, geht in seinem Vortrag am Dienstag, den 3 September, um 19:30 Uhr, im Wasserturm (Eichenpark), darauf ein, aus welchen Beobachtungen man auf den Ursprung des Universums schließt und was sich daraus für dessen Zukunft ergibt. Interessenten melden sich bitte kurzfristig bei Familie Ratsch, unter Telefon (0511) 73 19 59.