Der Weg zum Dive Master

NVL lädt für Mittwoch, 26. Januar, ein

Langenhagen.Um Erfahrungen während der Ausbildung zum Dive Master in einem Naturschutzgebiet im Südosten Korsikas geht es in einem Vortrag der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen (NVL) am Mittwoch, 26. Januar, ab 19.30 Uhr. Die faszinierende Unterwasserwelt und die Veränderungen der Landschaft und des Lebens während der dreimonatigen Ausbildung an der Tauchbasis werden Thema des unterhaltsamen Vortrages sein.Die Veranstaltung findet unter den derzeit gültigen Corona-Maßnahmen (2G plus und Tragen einer FFP 2-Maske auch während der Veranstaltung) im denkmalgeschützten Wasserturm, Stadtparkallee 39, Langenhagen, statt. Besucher können sich dabei auch von den Fortschritten der Umbaumaßnahmen der letzten Jahre im Turm zu einem außerschulischen Lernort überzeugen.Anmeldungen für diesen kostenlosen Vortrag werden erbeten an Familie Ratsch, Telefon (0511) 73 19 59, Spenden für den weiteren Ausbau des Turms und die naturkundlichen Arbeiten in Langenhagen sind jedoch jederzeit willkommen.