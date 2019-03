Derby

Langenhagen (ok). Kampf, Siegeswillen und Fairplay – all das macht den Handballsport aus. Und Derbies sind immer packend. Das zweite Derby in den vergangenen 50 Jahren geht am Sonnabend, 23. März, ab 19.45 Uhr in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule über die Bühne. Der MTV Engelbostel/Schulenburg trifft auf die HSG Langenhagen. Zuschauer sind herzlich willkommen.