Deutscher Engagementpreis

Wiesenau (era). Seit dem 12. September läuft nun die Online-Abstimmung für den Publikumspreis. Den Preis würdigt das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Deutschland. Das Preisgeld liegt bei 10.000 Euro. Unter den Nominierten befindet sich auch der win, das ist ein Nachbarschaftshilfeverein in Wiesenau. Er würde das Geld in ein neues Projekt investieren. Die Abstimmung steht auf der Seite www.deutscher-engagementpreis.de.