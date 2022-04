6. Mai: Austausch und Fachvortrag über Demenz

Langenhagen. Beim nächsten Treffen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Projekt „Dia-Dem“ referiert Günter Müller über „Demenz in der ehrenamtlichen Betreuung“. Der Verein Gemeinsam leben in Langenhagen, der Träger von „Dia-Dem“ ist, lädt hierzu auch interessierte Gäste ein, die nicht dem Helferkreis angehören.Das Treffen findet am Freitag, 6. Mai, von 11 bis 13 Uhr in der Emmauskirchengemeinde statt, Ringstraße 2 / Ecke Sonnenweg, 30851 Langenhagen. Die monatlichen Zusammenkünfte dienen dem Austausch und fachlich fundierter Information.Im diakonischen Projekt „Dia-Dem“ sind Helferinnen und Helfer tätig, die in Familien mit demenziell Erkrankten stundenweise deren Betreuung übernehmen, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Wegen steigender Nachfrage werden weitere Helferinnen und Helfer gesucht. Zur Teilnahme an dem Treffen wird um Anmeldung gebeten per Telefon: (0162) 6 07 42 29 oder per E-Mail an: wilhelmzabel@aol.com.