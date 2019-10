Dialog der Kulturen

Musikalische Lesung zu Goethes „West-östlicher Divan“ am 23. Oktober

Langenhagen. Indem Goethe sich 1819 im Alter von 70 Jahren auf die geistige Reise in die Welt des Orients begab, wandte er sich zugleich ab von einem infolge der Napoleonischen Kriege zerstörten Europa. Offenheit für das Fremde und andere, Freundschaft, Austausch und Geselligkeit sind die Zentren dieser zutiefst dialogischen Dichtung, die auch die Themenbereiche Alter und Verjüngung streift. Nicht zuletzt ist der "Divan" ein Buch über die spielerische Natur des Dichtens.Am Mittwoch, 23. Oktober, präsentieren die Literaturwissenschaftlerin Sabine Göttel und die Musikerin Michaela von Pilsach (Cello) um 19 Uhr im daunstärs Goethes West-östlichen Divan in einer musikalischen Lesung. Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307-9718 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.