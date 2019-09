Die Bibel ist kein Märchenbuch

Abendgottesdienst am Sonntag, 29. September

Langenhagen. In Hamburg schmiert an Mann an unterschiedlichen Stellen genau das Gegenteil an Wände und Fassaden. Was treibt diesen Menschen dazu? Verletzungen, eigene Schuld, Fehlverhalten von Kirchen oder deren Mitarbeitern? Persönliche Glaubenserfahrungen mal zur Seite genommen lässt sich sagen, dass die Bibel selbst aus sogenannten wissenschaftlichen Gesichtspunkten kein Märchenbuch ist. Behaupten lässt sich ja Vieles, beweisen auch. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde noch von Wissenschaftler und Forschern behauptet, dass die Bibel mit den Jahrhunderten ergänzt und umgeschrieben worden sei. Eingetroffene Voraussagen (Prophetien) der Bibel wurden später einfach hinzugefügt, damit sie stimmen – so die Behauptung. Der Fund alter Schriftrollen in Qumran, die mehr als 2.200 Jahre zurückdatiert wurden, zeigten, dass die Texte fast gar keine Veränderungen enthielten – also nicht ergänzt wurden. Auch wurde zum Beispiel behauptet, Jesus oder auch Pontius Pilatus hätte es nie wirklich gegeben.Tja, nur sind inzwischen so viele archäologische Beweise gefunden worden, dass den Wahrheitsgehalt der Bibel unterstreicht, dass selbst aus wissenschaftlicher Sicht, die Bibel nicht als Märchenbuch bezeichnet werden darf.Das wird das Thema des Abendgottesdienstes am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Elia-Kirche von Langenhagen sein. Pastor Marc Gommlich wird zum Thema predigen. Sie sind herzlich eingeladen, egal woran sie glauben oder zweifeln. Ab 17 Uhr ist die Kirche geöffnet und ein kleines Buffet steht für sie bereit.