Die etwas andere Fahrrad-Tour

CDU-Ortsverband Godshorn fuhr verschiedene Stationen an

Godshorn. Der CDU Ortsverband Godshorn lud interessierte Einwohner Godshorns letzten Freitag zu einer etwas anderen Fahrrad-Tour durch Godshorn ein. Es sammelte sich eine Gruppe von interessierten Godshornern, die Ulrich Müller als stellvertretenderOrtsverbandsvorsitzender begrüßen konnte. Nach einführenden Worten steuerten die Teilnehmer über den Schmiedeweg die Modezentrums-Kreuzung L382 HerrmansburgerStraße an. Hier wurde von Müller die unzureichende Verkehrssituation, das geplante Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Godshorn und das potenzielle Baugebiet angesprochen. In den nächsten eineinhalb Stunden wurden zehn weitere Stationen mit 21Themen wie Naherholung, Müllproblematik und Freibad-Nachnutzung angefahren und zwischendurch diskutiert. Als Endpunkt wurden die Streuobstwiesen erreicht. Dort empfing die Godshorner Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung die Gruppe und stellte die CDU-Ortsratskandidaten vor. Nach dieser Tour konnten sich die Interessierten ein Bild davon machen, wofür sich die CDU im Ortsrat in den nächsten Jahre einsetzen willund wie sie sich die Entwicklung Godshorns vorstellt. „Aufgrund des Interesses werden wir in den nächsten Wochen noch mehrfach zu der etwas anderen Fahrrad-Tour einladen," resümiert Müller.