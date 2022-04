Die feisten kommen

Langenhagen. Die feisten: Vielfach verschoben, nun können sie endlich bei der Mimuse im Kulturzelt spielen.Jetzt werden die Konzerte aus der Tour „jetzt!“ nachgeholt. Alte Tickets aus 2021 sind weiterhin gültig. Am Freitag, 29. April, und Sonnabend, 30. April, werden die Termine nachgeholt. Da auch der Spielort ein neuer ist, müssen alle Gäste umgesetzt werden. Vor Ort stehen Platzanweiser mit Rat und Tat zur Seite.

Karteninhaber mit Tickets für die Show „Junggesellenabschied“ können mit ihren Tickets den Nachholtermin am 2. Dezemberim Theatersaal besuchen. Ausnahme: Tickets für den „Junggesellenabschied“ , der am 28. September 2019 geplant war, verfallen und können an der Stelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Und für alle, die keine Karte ergattern konnten: Am 14. Januar 2023 sind die feisten wieder bei der Mimuse, der Vorverkauf dazu startet in Kürze.

Weitere Infos unter www.mimuse.de oder an der Hotline unter (0152) 26 61 72 93.