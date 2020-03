Die Glocken läuten

Langenhagen. Der Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, lädt ein, dass alle Gemeinden um 21 Uhr täglich die Glocken läuten. Sie läuten zum Dank und zum Gebet für alle Anliegen der Menschen in dieser Zeit. Sie laden ein zum persönlichen Gebet. Es ist die Zeit der Komplet, das Abendgebet der Kirche. Gebet des Bischofs:

"Gütiger Gott, Dein Sohn Jesus Christus ist in dieser Zeit ungeahnter Not und Ohnmacht

mit uns auf dem Weg. Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart erfahren, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns ermutigst und dass du die Herzen vieler zur Liebe bewegst.

Dein Heiliger Geist schenke uns Mut, Geduld und Kraft. Auch wenn wir uns jetzt nicht versammeln können, lass uns beieinanderbleiben, damit wir Hoffnung finden für die Zukunft."