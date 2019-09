Die Heide genossen

Ausflug des DRK Langenhagen

Langenhagen (era). Vor Kurzem ist das DRK Langenhagen in die Heide gefahren. Bei dem sommerlichen Wetter genossen die Teilnehmer die Heide. Das erste Ziel war der Lönsstein in Müden. Durch einen kleinen Sparziergang durch die blühende Heidelandschaft wurde dieser erreicht. Ein kräftiges Lila von den vielen Blüten, unterbrochen vom satten Grün der Wacholder, Kiefern und das silbrige Weiß der Birken färbte die ganze Region. Von dieser atemberaubenden Landschaft konnten sich die Teilnehmer während einer Kutschfahrt in Nähe des Wilseder Berg nicht sattsehen.