Die innere Einstellung stärken

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen (Wen-Do)

Langenhagen. Das Ophelia-Beratungszentrum bietet Frauen auch in diesem Jahr einen Wochenendkursus zum Lernen von Selbstbehauptung an: am 22. und 23. März. Wen-Do ist ein ganzheitliches und speziell auf Frauen zugeschnittenes Programm zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung – unabhängig vom Alter oder der körperlichen Fitness der Teilnehmerinnen. Im Kurs werden nicht nur Techniken der Gegenwehr und Selbstverteidigung vermittelt. Auch die innere Einstellung, das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit werden trainiert und gestärkt: Wie gehe ich souverän mit Alltagskonflikten und Gefahrensituationen um? Wie kann ich mich trauen, nein zu sagen und Grenzen zu setzen?Der Kursus findet am Freitag, 22. März, von 18 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 23. März, von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten von Ophelia (Ostpassage 9 in 30853 Langenhagen) statt. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. Die Kursleitung übernimmt die langjährige Wen-Do-Trainerin Ira Morgan. Es können acht Frauen teilnehmen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich beim Ophelia Beratungszentrum per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter der Telefonnummer 724 05 05. Weitere Infos finden Interessierte auch online auf www.ophelia-langenhagen.de.