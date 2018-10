Start ist am Sonnabend, 3. November, ab 17 Uhr

Langenhagen. Am Sonnabend, 3. November, ist es wieder soweit. Am Silbersee Langenhagen findet wieder die „Nacht der Lichter, das große Langenhagener Laternenfest" statt. Organisiert wird das Fest von der DLRG Langenhagen. Die Organisatoren halten an ihrer Grundidee fest: „Wir wollen zum Jahresende wieder ein Großereignis für die ganze Familie bieten", sagen die Veranstalter. „Jeder, ob jung ob alt, ist dazu herzlich eingeladen".Und der Name Nacht der Lichter ist dabei Programm: Fackeln am Strand, unzählige Kerzen und das bunte herbstliche Laub der Bäume auf dem Areal bilden die passende Atmosphäre für die leuchtenden Lichter und hoffentlich wieder unzähligen Laternen. Als Highlight wird wieder zum Abschluss, zwischen 20:00 bis 20:30 Uhr, ein Höhenfeuerwerk den Abendhimmel und den Silbersee zusätzlich erleuchten. Die Uhrzeit hängt von der Freigabe des Flughafens ab. Getränke und Bratwürste mit Pommes werden den Besuchern zu diesem Ereignis angeboten. Um 17 Uhr: Zug eins beginnt an der DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee und führt um den See herum, um 17.45 Uhr: Zug zwei beginnt an der DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee und führt um den See herum. Beide Züge enden wieder an der DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee