Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb sucht für neue Garde- und Showtänze neue Mitglieder

Langenhagen. Wer Lust zum Tanzen hat und neue Freunde kennenlernen und zusammen mit ihnen auf der Bühne stehen möchte, der ist in der Gemeinschaft der Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb gut aufgehoben. Im Verein lernt man in der jeweiligen Altersklasse zwei verschiedene Tänze, die in- oder außerhalb der Karnevalssession bei Auftritten präsentiert werden. Wer Interesse hat kann zum Probetraining gern vorbeikommen. Trainingszeiten:

Jugend (Alter fünf bis zehn Jahre): Dienstag von 16 bis 17.45 Uhr im Gymnastikraum der Hermann-Löns-Schule, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in der Festhalle im Eichenpark; Junioren (Alter elf bis 14 Jahre) Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr im Gymnastikraum der Hermann-Löns-Schule, Donnerstag von 17.00-19.00 Uhr in der Festhalle Eichenpark

Aktive (ab 15 Jahre): Donnerstag von 18.45 bis 20.30 Uhr in der Festhalle Eichenpark; Power Girls (Erwachsene): Hier wird ein Tanz zu bekannter Musik trainiert. Auch im Gesang als Solist oder in einer Gruppe, der Versuch als Büttenredner oder aber einfach nur als Mitglied kann ein Teil der Gemeinschaft werden. Es sind alle recht herzlich willkommen.

Wer hierzu noch Fragen hat, kann sich bei der Betreuerin Carmen Stephan unter der Nummer (01 72) 6 57 47 21 melden.