Die Organuhr

Leben im Rhythmus der Zeit am 2. November

Langenhagen. Unser Leben wird bestimmt von unterschiedlichen Rhythmen: die Jahreszeiten, Tag und Nacht oder dem Lauf der Energie durch unsere Organe. Dieser Rhythmus folgt der Lehre der Organuhr aus der Chinesischen Medizin.Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie nachts immer zur gleichen Zeit aufwachen? Oder warum manche Menschen morgens leistungsstärker sind und andere abends?In einem Seminar der VHS Langenhagen am Freitag, 2. November, von 17.45 bis 21 Uhr vermittelt die Heilpraktikerin Marikka Oser einen Einblick in das Prinzip der Organuhr. Darüber hinaus wird erläutert, wie Sie mit Hilfe von Ernährung, Kräutern oder einfachen Übungen Disharmonien ausgleichen können.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.