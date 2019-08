Die Rolle der Frauen

Langenhagen. Was ist die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche? Wie war sie früher und wie soll sie sich in Zukunft entwickeln?

Über diese Fragen möchte der LieZaTreff der Liebfrauengemeinde mit Zwölf Apostel diskutieren und lädt dazu am Freitag, 30. August, um 20 Uhr zu einem Film- und Gesprächsabend in das Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, ein. Der Abend steht unter dem Motto „Das Frauenbild zur Zeit Jesu“ am Beispiel der Maria aus Magdala. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Über die zukünftige Rolle der Frau in der Kirche wird dann am Freitag, 27. September, um 20 Uhr beim Informations- und Gesprächsabend zur Aktion „Maria 2.0“ diskutiert, ebenfalls im Pfarrheim an der Karl-Kellner-Straße.