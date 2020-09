Die Schmidts – ein Jahrhundertpaar

Lesung mit Reiner Lehberger am 7. Oktober

Langenhagen. Die einzigartige Paarbeziehung von Helmut und Loki Schmidt ist Thema einer Lesung am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr im vhs-Treffpunkt. Autor und Hochschullehrer Reiner Lehberger erzählt in Auszügen aus der gemeinsamen Lebensgeschichte der Schmidts, die zugleich die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ist, das die Schmidts gemeinsam erlebt haben: 68 Jahre waren Hannelore und Helmut Schmidt verheiratet, 81 Jahre kannten sie sich. Die Verbundenheit überstand den Zweiten Weltkrieg und die darauffolgende Mittellosigkeit, den frühen Tod des ersten Kindes, den Terror der RAF und die politische Karriere des Ehemanns. Lehberger zeigt die innere Dynamik einer einmaligen Beziehung, die bis heute fasziniert. Der Eintritt kostet 10 Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich (nach telefonischer Vereinbarung), schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.