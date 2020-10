Die Schüßlerschen Salze

Langenhagen. Die Mineralstofftherapie nach Schüßler ist eine einfache und leicht anwendbare Heilmethode. Die Mineralsalze haben sich bei der Behandlung vieler Beschwerden bewährt und werden häufig zum Beispiel bei entzündlichen Prozessen sowie zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt. In einem Seminar der VHS Langenhagen am 6. und 13.November, jeweils von 17.45 bis 20.15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark stellt die Heilpraktikerin Marikka Oser die 12 Salze vor, so dass sie im Rahmen einer Selbstbehandlung gezielt angewendet werden können. Anmeldungen: schriftlich, per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) oder über die Homepage www.vhs-langenhagen.de Weitere Informationen unter Telefon0511/7307-9704.