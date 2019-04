Die Verwaltungsstelle Engelbostel bleibt in dieser Woche geschlossen

Langenhagen. Die Verwaltungsstelle in Engelbostel bleibt noch bis 18. April wegen Personalausfalls geschlossen. Auch in den nächsten Tagen können sich unter Umständen die regulären Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen verändern. Welche Verwaltungsstellen gegebenenfalls von einer kurzfristigen Schließung in dieser Woche betroffen sind, erfahren Interessierte unter www.langenhagen.de oder unter der Telefonnummer des Bürgerbüros (05 11) 73 07 92 23. Bürger sollten auch beachten, dass es bedingt durch kurzfristigen Personalausfall auch zu Wartezeiten im Bürgerbüro kommen kann. Bürger, die an diesen Tagen etwas in der Verwaltungsstelle erledigen oder Pässe und Führerscheine abholen möchten, werden gebeten, sich an das Bürgerbüro im Rathaus zu wenden oder wenn möglich ihre Angelegenheiten auf einen anderen Tag zu verschieben.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus: Montag von 8 bis 17 Uhr, Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr, Sonnabend (an jedem zweiten geraden Sonnabend) von 9 bis 12 Uhr.

Verwaltungsstelle Godshorn: Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr.

Verwaltungsstelle Kaltenweide: Montag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr.