Die Werke von Käthe Kollwitz

VHS-Veranstsltung am 21. und 22. März

Langenhagen. Am Donnerstag, 21, und Freitag, 22. März, soll das Werk Käthe Kollwitz' in einer zweiteiligen Veranstaltung in den Mittelpunkt stellen, die in den Jahren zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg ihr künstlerisches Schaffen der Not und dem Elend des Proletariats in den deutschen Großstädten - besonders in Berlin - widmete. Gegenwärtig entsteht im Atelier des Niedersächsischen Staatspreisträgers Uwe Spiekermann eine Portraitbüste in 1,5-facher Größe von Käthe Kollwitz, die im Frühjahr in der Walhalla in Donaustauf bei Regensburg aufgestellt werden soll. Am Donnerstag, 21. März, erläutert Gabriele Meuer ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt die Entstehungsgeschichte der Werke Käthe Kollwitz' - insbesondere ihre Einbettung in den historischen Kontext - am Freitag, 22. März, treffen Interessierte sich um 14. Uhr im Atelier Uwe Spiekermanns an der Hanseatenstraße 44,. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Informationen erhalten Interessierte unter info@vhs-langenhagen.de und unter www.vhs-langenhagen.de sowie unter (0511) 7307-97 03.