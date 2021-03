Die Zukunft Godshorns

Godshorn (ok).Wie soll die Zukunft Godshorns aussehen? Darüber will die SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori mit interessierten Bürgern am nächsfen Donnerstag, 18. März, ab 19 Uhr online diskutieren. Anmelung bittte über kontakt@afragamoori.de oder unter (0151) 40 32 56 44. Das Zoom-Format ist der Auftakt der so genannten Stadtteilkonferenzen.