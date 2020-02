Diebstahl aus Kfz

Langenhagen. Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum zwischen dem 14. Januar und dem 3. Februar die Dreiecksscheibe eines Ford Transit Kleintransporters am Ilmenauweg ein und bauten den Fahrer-Airbag aus dem Lenkrad aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Langenhagen.