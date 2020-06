Diebstahl

Schulenburg. Zwischen Dienstag, 16. Juni, 21.15 Uhr und Mittwoch, 17.Juni, 6.25 Uhr, brachen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Gaststätte an der Alten Landstraße ein und entwendeten ein Tablet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.