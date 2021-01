Diebstahl

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Mittwoch an der Papenriede nach Einwirken auf ein Türschloss einer hinteren Schiebetür in den Innenraum eines weißen Transporters Peugeot und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3,000 Euro.