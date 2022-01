Diebstahl

Langenhagen.Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag letzter Woche zwischen 14.10 un 14.20 Uhr aus einem an der Veilchenstraße geparkten weißen Skoda Fabia einen Rucksack mit Geldbörse, sämtlichen Personaldokumenten und Scheckkarten. Der geleerte Rucksack wurde im Bereich der Kirche später wieder aufgefunden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 620 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Langenhagen.