Diebstahl einer Brieftasche

Langenhagen. Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Discountmarkt am Straßburger Platz eine Brieftasche aus dem geschlossen getragenen Rucksack einer 85-jährigen Geschädigten mit insgesamt 53 Euro Bargeld sowie persönlichen Ausweis- und sonstigen Dokumenten. Im Nachhinein ist der 85-Jährigen eine Frau in Erinnerung, mit der sie kurzfristig beiläufig Körperkontakt hatte. Diese mutmaßlich unbekannte Täterin wird durch die Geschädigte mit weiblich, 160 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt, breites Gesicht, dunkle Haare, dunkle Augen beschrieben. Diese Frau war in Begleitung einer nicht näher beschriebenen männlichen Person.