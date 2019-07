Diebstahl von Kraftstoff?

Krähenwinkel (ok). War es ein Fall von Kraftstoffdiebstahl? Die Krähenwinkeler fanden am frühen Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr am Rehkamp den beschädigten Dieseltank eines Lastwagens vor. Die Feuerwehr sicherte und streute den Kraftstoff am Laster ab. Eine Fachfirma wurde zur Fahrbahnsäuberung angefordert.