Diesel geklaut

Godshorn (ok). Dieseldiebstahl zwischen Freitag und Dienstag an der Bayernstraße in Godshorn. Langfinger ließen aus nach Auskunft der Polizei aus Sattelzugmaschinen einmal 300 und einmal 250 Liter Diesel mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.