Digitale Sprechstunde

Langenhagen. Um den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen die Wahl der weiterführenden Schule zu erleichtern, bieten viele Schulen in diesem Jahr einen digitalen Tag der offenen Tür an. So kann man sich ab sofort auf der Homepage des Gymnasiums unter www.gymnasium-langenhagen.de über einen stilechten Stundenplan durch das fachliche Angebot der Schule klicken. Das bietet eine kurzweilige Einführung in die Fachbereiche, darüber hinaus können Informationen zum Ganztagsangebot und individuellen Besonderheiten bei der digitalen Sprechstunde jeden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr in einer Videokonferenz erfragt werden. Die geplante Präsenzveranstaltung am 12. Mai muss aus Infektionsschutzgründen entfallen.