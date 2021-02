Digitaler Gottesdienst

Langenhagen. Frauen aus Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik, haben die Vorlage für den Weltgebetstagsgottesdienst in diesem Jahr vorbereitet. Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, geht der Gottesdienst und das Gebet um den ganzen Erdball.

In diesem Jahr wird der Gottesdienst zum Weltgebetstag in Langenhagen am Freitag, 5. März um 18 Uhr via Zoom gefeiert. Wer gerne mitfeiern möchte, kann sich bei Pastorin Sabine Behrens (sabine.behrens@evlka.de) anmelden. Interessierte brauchen einen Internetzugang und ein Gerät mit Kamera und Mikrofon.

Am Sonntag, 7. März wird das Thema des Weltgebetstages im Gottesdienst um 10 Uhr in der Emmauskirche aufgegriffen. Wer lieber Gottesdienst in der Kirche feiert, ist am Sonntag herzlich eingeladen.