Digitaler Vortrag

Wege aus der Einsamkeit

Langenhagen. Am Dienstag, 13. April, um 18 Uhr können Interessierte einem Vortrag lauschen, indem verschiedene Wege aus der Einsamkeit thematisiert werden. Die Referentin gibtus verschiedenen Perspektiven betrachtet, Einblicke in wissenswerte Fakten. Zudem gibt sie den Zuhörern kraftvolle Übungen an die Hand, um durch neue Impulse und Ideen diesem Thema positiver zu begegnen. Dieser Vortag wird online gesendet, entsprechende Zugangsdaten werden nach der Anmeldung per Mail verschickt. Weitere Informationenüber: Mehrgenerationenhaus-Langenhagen, Konrad-Adenauerstr. 15d, 30853 Langenhagen, Telefon (05 11) 72 11 35 oder per E-Maiul an mgh-langenhagen@t-online.de.