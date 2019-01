Discofox für Beginner

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet Paaren einen Discofox- Workshop an für Beginner und für Paare zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse.

Termine: Sonnabend, 2. Februar bis 2. März (fünf Termine), jeweils von 17 bis 18 Uhr.

Nach dem Workshop besteht die Möglichkeit, an einem Fortgeschrittenenkurs teilzunehmen.

Die Trainingsstätte ist in den vereinseigenen Räumen in der Ikarusallee 5A in Hannover-

Vahrenheide. Anmeldung sowie weitere Infos: unter der Telefonnummer (0511) 65 31 38,

info@tanszportclub-phoenix-hannover.de oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.