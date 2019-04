Diskussion über JFV

Langenhagen (ok). Außerordentliche Mitgliederversammlung, die zweite: Die Mitglieder des SC Langenhagen wollen am Donnerstag, 2. Mai, über einen so genannten Jugendförderverein (JFV) zwischen dem SC Langenhagen und Arminia Hannover entscheiden. Im Vorfeld hatte es noch Diskussionsbedarf gegeben. Alle stimmberechtigten Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr werden gebeten, die außerordentliche Mitgliederversammlung zu besuchen. Bitte Mitgliedsausweise mitbringen. Los geht es am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Clubheim an der Leibnizstraße.