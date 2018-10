Diskussion um Fluglärm

Engelbostel (ok) Der Arbeitskreis Bürgerinitiativen gegen den Nachtfluglärm "BON-HA" (Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport" lädt zu einer Diskussionsrunde in das Gasthaus Tegtmeyer "Zum Alten Krug" an der Resser Straße 1 in Engelbostel ein. Termin: Dienstag, 30. Oktober, um 19 Uhr. Der Arbeitskreis hat ein erstes Gespräch mit Professor Thomas Münzel von der Universität Mainz termininiert. Münzel habe sich in der Lärmwirkungsforschung zum nächtlichen Fluglärm sehr eindeutig positioniert und eine Studie über die schädliche Wirkung in diesem Jahr veröffentlicht.