Diverse Uhren gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr an einem Stand auf dem Antikmarkt im CCL eine Vitrine mit diversen Uhren. Die Langfinger flüchteten mit einem blauen VW. Kurze Zeit später wurde eine Verkehrsunfallflucht auf der B 522 in Fahrtrichtung Hannover mit einem blauen VW gemeldet. Dabei wurden ein Wagen und eine Warnbake beschädigt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.Genaue Angaben zum Diebesgut (Anzahl und Wert der Uhren) können vom Geschädigten nicht benannt werden.