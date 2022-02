DLRG ehrt für 65 Jahre

Langenhagen. Die Jahreshauptversammlung der DLRG Langenhagen findet am Sonnabend, 19. Februar, um 15 Uhr als Hybridtreffen statt. Um an der Jahresversammlung teilnehmen zu können, muss der folgenden Link genutzt werden: www.langenhagen.dlrg.de/jhv

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht und die Entlastung des Vorstandes, Ehrungen für langjährige Verdienste und für 65-, 50-, 40- und 10- jährige Mitgliedschaften. Außerdem wird ein neuer Vorstand gewählt und über den Etat entschieden. Um eine rege Teilnahme wird gebeten.

Für die Teilnahme an der Versammlung gilt die 2G-plus-Regel. Es sollte ein aktueller Corona-Schnelltest vorliegen, alternativ bietet die auch kostenfreie Schnellteste vor der Tür an. Während der Versammlung muss auch noch eine FFP2-Maske getragen werden.