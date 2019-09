SPD lädt zum Picknick im Stadtpark ein

Langenhagen (era). Die SPD-Abteilung Langenhagen lädt für Sonnabend, 14. September, um zum ,,Dîner en Rouge“ in den Eichenpark ein. Das öffentliche Picknick wird seit 2014 von den Sozialdemokraten veranstaltet und ist sehr beliebt. Das Konzept ist einfach: Alle Teilnehmenden bringen eine Kleinigkeit für das gemeinsame Buffet mit sowie eigenes Geschirr und Besteck. Außerdem ist rote Kleidung schön, aber keine Pflicht. ,,Wir spendieren Rotwein, Traubensaft und Sitzgelegenheiten. Es gibt auch etwas Heißes vom Grill'' sagt Frank Stuckmann, Vorsitzender der Abteilung. Auch mit dabei sein wird die Bundestagsabgeordnete Caren Marks und steht gerne für eventuelle Fragen und Gespräche zu Verfügung. Bei Regen oder starkem Wind muss die Veranstaltung jedoch ausfallen. Wer sich anmeldet, wird im Falle des Falles auch benachrichtigt. Anmeldung ist möglich per Mail an Langenhagen@SPD-Langenhagen.de, oder Anruf an (015 75) 9 63 08 53 oder via WhatsApp an (01575) 9 63 08 51.