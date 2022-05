Documenta fifteen

Langenhagen. Eine Tagesfahrt der Volkshochschule und des Kunstvereins führt am Sonnabend, 9. Juli, von etwa 8.30 bis 18 Uhr nach Kassel zur Documenta fifteen.

Die Documenta gilt als bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst und findet alle fünf Jahre unter wechselnder künstlerischer Leitung statt.

Die Documenta fifteen kuratiert erstmalig das indonesische Kollektiv ruangrupa, das sich eine über die Ausstellung 2022 hinausgehende, interdisziplinäre Plattform zeitgenössischer Kunst zum Ziel gesetzt hat. Aspekte wie Vielfalt, Storytelling, Partizipation und die Praxis des Teilens ziehen sich durch alle Bereiche der Zusammenarbeit und der Ausstellung, so dass lebendige Orte der Begegnung entstehen.

Der Preis beträgt 99 Euro und beinhaltet die Fahrt mit der Bahn sowie Eintritt und Führung. Anmeldeschluss ist der 17. Juni. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegengenommen.