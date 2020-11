Domizil für Sprachlernklasse

Langenhagen (ok). 45, besser noch 60 Quadratmeter, für 16 Schüler im Stadtzentrum werden gesucht. Die Sprachlernklasse der IGS Langenhagen. Und das möglichst gleich. Eine sciwierige Suche, aber die Stadt Langenhagen hatte mehrere Alternativen ins Auge gefasst. In Schulen, in der Volkshochschule oder im Haus 10 im Eichenpark. Auch in der Pestalozzischule im Eichenpark ist ein Raum frei, aber: "Bei der derzeitigen Corona-Situation brauchen wir eine Notlösung für die Abschlussklasse", sagt Sozialdezernentin Eva Bender, die zeitnah eine Lösung präsentieren möchte.