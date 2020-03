SPD wählt neuen Vorstand

Langenhagen. Die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Langenhagen findet am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr in der Mensa der IGS Langenhagen statt. Auf der Tagesordnung stehen die Neuwahlen zum Ortsvereinsvorstand. Als Doppelspitze für den Vorsitz treten Anja Sander und Tim Julian Wook an, für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bewirbt sich Marc Köhler. Emil Bruns stellt sich als Kassierer und Susanne Wöbbekind als Schriftführerin zur Wahl. Auch die Beisitzerinnen und Beisitzer werden neu gewählt.