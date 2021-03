Dorfcharakter erhalten

Godshorn (ok). Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEk) geht im Godshorner Ortsrats zurück in die Fraktionen. Gerade in Sachen Klimaschutz und Naturbelange gibt es noch Beratungsbedarf. Einig sind sich die Fraktionen das der dörfliche Charakter Godshorns trotz neuer Bauten erhalten bleiben soll. Dem CDU-Antrag wurde somit zugestimmt.