Drachenfest fällt aus

Kaltenweide. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen zeigen auch in Kaltenweide nach oben, so dass sich die SPD-Abteilung Kaltenweide vor diesem Hintergrund leider gezwungen sieht, das diesjährige Drachenfest abzusagen. Das bei den Familien und insbesondere den Kindern stets beliebte Drachenfest hat immer einen festen Platz im Kalender. Claudia Bergmann, die Vorsitzende der Abteilung Kaltenweide, bedauert die Absage und sagt: "Wir hatten gehofft, die Pandemie hätte dennoch einen schönen Tag für Kinder und Familien mit selbstgebackenen Waffeln, Getränken und Begegnung zugelassen. Aber die Gesundheit geht vor. In diesem Jahr müssen wir nun leider verzichten, versprechen aber im kommenden Jahr wieder auf der Bürgerwiese vor Ort zu sein."