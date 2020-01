Drei Anträge

Kaltenweide (ok). Drei Anträge sind Diskussionsthemen der nächsten Sitzung des Kaltenweider Ortsrates, die am Dienstag, 28. Januar, ab 19 Uhr im Zelleriehaus stattfindet. Der Seniorenbeirat will über die „Rennstrecke“ am Ortsausgang der Kananoher Straße und über den Fuß-und Radüberweg am Ortsausgang Richtung Flughafen an der Wagenzeller Straße (L 190) diskutieren. Um die Parkraumbewirtschaftung am Interkulturellen Erlebnispark geht es in einem Antrag der SPD-Ortsratsfraktion. Außerdem wird über eine Verlängerung des integrativen Hortbetriebs der Kindertageseinrichtung der FEBEL und die Umsetzung der Entwicklungsziele aus der Friedhofentwicklungsplanung. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.