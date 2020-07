Drei Autos beschädigt

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Tulpenstraße mit einem spitzen Gegenstand drei Autos, die am Straßenrand hintereinander abgestellt waren. Bei den Wagen handelt es sich um einen grauen VW Gold Plus, einen roten VW Golf Sharan und einen braunen Ford Tourneo. Es entstand ein Sachschaden durch Lackkratzer in Höhe von etwa 3.000 Euro. An einem Skoda enstand in der gleichen Nacht an der Karl-Kellner-Straße ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.