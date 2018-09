Drei Bäume fallen

Langenhagen. Am Sonnenweg werden drei Silber-Ahornbäume im Auftrag der Stadtverwaltung gefällt, nachdem ein Gutachten mangelnde Stadtsicherheit attestiert. Die hundertjährigen Bäume haben Lackporling-Pilzbefall im fortgeschrittenen Stadium, so dass Pflegemaßnahmen nicht mehr greifen. Die verbleibenden alten Silber-Ahornbäume, an denen jetzt Totholz ausgeschnitten wird, sollen wegen ihrer ortsbildprägenden Wirkung so lange wie möglich erhalten bleiben. Ob Nachpflanzungen möglich sind, wird geprüft.