Drei Einladungen

Langenhagen. Am ersten Advent, 28. November, ist in der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde für jeden etwas dabei. Von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends findet der erste, vom Förderverein organisierte Weihnachtsbasar statt. Wer noch etwas Schönes und Einzigartiges für ihre Advents- und Weihnachtszeit sucht, ist dort genau richtig und herzlich eingeladen.

Von 10 bis 11.30 Uhr pausiert der Basar. In dieser Zeit lädt die Gemeinde zu ihrem Familiengottesdienst ein. Musik, Spiele und Gedanken für Jung und Alt. Thema: „Müll, Dreck und Weihnachtszeit, passt das zusammen?“.

Der Basar endet mit dem Abendgottesdienst um 18 Uhr. Rund um den Glockenturm wird draußen herzlich zum adventlichen Singen eingeladen. Pastor Marc Gommlich wird zwischendurch immer wieder Nachdenkenswertes mit einfließen lassen.

Alle Veranstaltungen finden unter den dann geltenden Corona Regeln statt. Bei schlechtem Wetter findet das Singen am Abend in der Kirche statt.